В Москве 20 тыс человек сдали плазму с антителами к COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Плазму с антителами к COVID-19 сдали 20 тысяч человек в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
"В Москве уже год проходит масштабная кампания по заготовке плазмы от доноров-реконвалесцентов, всего в настоящий момент донорами стали 20 тысяч человек, а более 11,5 тысячи получили трансфузии антиковидной плазмы", – говорится в сообщении.
В Депздраве напомнили, что плазму применяют при лечении пациентов со средней и тяжелой формами COVID-19, которые находятся в больницах. Эффект от процедуры достигается за счет содержания в плазме специфических антител, которые помогают нейтрализовать вирус.
Ранее главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Андрей Буланов рассказал, что метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией применялся с апреля прошлого года.
По его словам, решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формами заболевания при отсутствии собственных антител.
В октябре прошлого года клинический комитет столицы по борьбе с COVID-19 утвердил единый стандарт лечения больных коронавирусом. В него в том числе вошло использование плазмы крови с антителами. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 килограммов и уже переболели вирусом.
Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.
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