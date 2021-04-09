Решения по полетам в Турцию могут принять в понедельник – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решения по авиасообщению с Турцией могут быть приняты в понедельник, 12 апреля. Отмечается, что на прошедшем ранее совещании в Оперативном штабе они не принимались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли.

"Никаких решений по авиасообщению с Турцией не принималось, они могут быть приняты в понедельник", – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудит с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора вопрос ограничения полетов в Турцию.

Стало известно, что в Турецкой Республике наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что поездки в Турцию сейчас небезопасны, поэтому россиянам лучше провести отпуск в этом году внутри страны.