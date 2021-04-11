Лавров рассказал о возможном возобновлении рейсов на курорты Египта

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В ближайшее время может возобновиться авиасообщение между Россией и курортами Египта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", – приводит РИА Новости слова Лаврова.
Министр также подтвердил заинтересованность России в данном вопросе. По его словам, в стране видят хорошие перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма.
"Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета", – добавил Лавров.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году в результате крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Рейсы в Каир восстановили в 2018 году. Однако курорты пока закрыты для чартеров из России.
Ранее министерство авиации Египта объявило о соглашении с РФ, которое подразумевает возобновление чартерного сообщения между странами.
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