Мишустин назвал объем финансирования транспортной инфраструктуры до 2024 года

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил объем вложений в развитие транспортной инфраструктуры до 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе рабочей поездки в Кемерово глава кабмина посетил совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

"В целом до 2024 года объемы финансирования, включая средства на инфраструктуры для транзита контейнеров, составят около 780 млрд рублей", – заявил Мишустин.

Премьер-министр также подчеркнул важность развития Восточного полигона РЖД. Он назвал это важным фактором для угольной отрасли, а также способом повысить доходы за международный транзит по маршруту с востока на запад.

Еще одной ключевой задачей, по словам Михаила Мишустина, является повышение предсказуемости поставок. Договоры между РЖД и основными грузоотправителями должны фиксироваться на протяжении не менее чем 3 лет.

Как уточнил премьер-министр, кабмин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.

Ранее, в начале марта, планы по развитию транспорта представил мэр Москвы Сергей Собянин. На заседании президиума правительства столицы было объявлено о закупке новых вагонов метро, обеспечении городской велосипедной инфраструктуры и развитии транспортной карты "Тройка".

