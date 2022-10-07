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Транспорт

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро

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В столице на Кольцевой линии метро теперь можно встретить поезд "Москва-2020" с улучшенной навигацией. Первый состав уже вышел на линию. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На экранах наддверного табло теперь можно увидеть схематичный план с информацией о выходах и пересадках. Это позволяет выбрать нужный вагон и понять, в какую сторону идти при выходе. Интерактивный экран также показывает номер вагона и сколько времени осталось до прибытия на следующую станцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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