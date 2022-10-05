Россиянам рассказали о статусе ошибочно мобилизованных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Призванные в рамках частичной мобилизации по ошибке возвращаются в запас, заявил юрист, член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов. По его словам, если гражданин не годен к службе, то его не смогут призвать по текущим критериям мобилизации.

"<…> Для этого могут быть различные причины. Например, критерии, которые в своем недавнем обращении определил президент, либо если у человека имеется четверо детей, либо он обладает определенными заболеваниями, которые указаны в нормативных документах и являются препятствием для прохождения военной службы", – поделился Айрапетов в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт подчеркнул, что гражданин сохранит статус, который у него был до получения повестки. Кроме того, он также может спокойно выехать за территорию государства.

Адвокат добавил, что, если критерии мобилизации не расширятся, ошибочно призванный гражданин получит де-факто бронь от призыва.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу поручил оперативно довести до призывных комиссий разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации. Он сделал акцент на том, что призыву не подлежат студенты очной и очно-заочной форм обучения среднего и высшего профессионального образования, а также те, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кого отправят в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Мобилизованные россияне будут получать не менее 195 тыс рублей в месяц

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