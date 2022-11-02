В Москве до 2026 года построят около 50 пешеходных переходов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Власти Москвы до 2026 года планируют построить порядка 50 пешеходных переходов в разных городских округах, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

"На период с октября 2022 по 2026 годы в столице предусмотрено строительство порядка 50 пешеходных переходов. В настоящее время возводим четыре пешеходных перехода через МЦД на Дмитровском шоссе в районе дома 29, дома 5 и дома 7, корпуса 2, 1-го Тушинского проезда, владения 19", – сказал он.

По его словам, продолжается строительство перехода на пересечении улиц Полоцкой и Гвардейской, а также через Лермонтовский проспект в районе дома 2, корпуса 1. Кроме того, ведется проектирование 12 пешеходных переходов, пять из которых будут предназначены для перехода через пути МЦД в районе улиц Яблочкова, Новостроевской и Черняховского, а также на пересечении Каспийской улицы с улицами Ереванской и Медиков.

Два пешеходных перехода через дублер Кутузовского проспекта планируется построить в районе улицы Василисы Кожиной, дома 22 и улицы Ивана Франко, дома 16. Также переходы будут построены над путями Смоленского направления МЖД на улице Бутырский Вал, в комплексе "Москва-Сити", между Болотной и Крымской набережными. Кроме того, планируется возвести пешеходный мост через Нагатинский затон.

"Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам", – добавил Загрутдинов.

Недавно в Москве создали пешеходный маршрут через природный парк "Долина реки Сетунь" к станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро.

Заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на маршруте протяженностью 1,5 километра сделали зоны отдыха, через реку построили удобный мостовой переход и провели освещение.

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