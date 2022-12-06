Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

Участок Калужско-Рижской линии столичного метрополитена открыли на два дня раньше срока. Станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная" снова доступны для пассажиров.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ограничения на дорогах городах, которые были введены из-за строительных работ на участке Калужско-Рижской линии, начали постепенно снимать.

"На Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, улице Профсоюзная и ближайших улицах уберем все ограждения. Восстановим все парковки, скорректируем работу светофоров, откроем съезды и закрытые участки дорог", – говорится в сообщении.

Водителей призвали учитывать изменения и ориентироваться на дорожные знаки.

Участок Калужско-Рижской линии был закрыт для строительства тоннеля будущей Троицкой линии метро, которая протянется от станции "ЗИЛ" до Троицка, рассказал ранее Сергей Собянин. Благодаря этому, отметил мэр Москвы, ТиНАО станет еще доступнее.

Ранее сообщалось, что в Москве приступили к строительству будущей станции "Крымская" Троицкой линии метрополитена. Как отмечал рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в настоящее время на площадке ведутся сразу несколько видов работ.



Участок Калужско-Рижской линии метро открыли раньше срока

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