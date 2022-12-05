Для новых участков БКЛ закупили семь поездов "Москва-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице продолжают закупать новые поезда для Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, на сегодняшний день уже полностью обновлены составы на действующих участках БКЛ, а теперь город закупает поезда "Москва-2020" для новых участков. В частности, в ноябре с завода приняли семь новых составов.

Всего на БКЛ будут курсировать около 100 поездов "Москва-2020". Это позволит снизить время ожидания на станциях вдвое.

Ранее сообщалось, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

30 ноября Сергей Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской". Как сообщил мэр, участок стал одним из сложных в строительстве столичного метро.

Он также сообщил, что все станции БКЛ начнут работать для пассажиров в первые три месяца 2023 года.



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