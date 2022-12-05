Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Калужско-Рижской линии метро откроют в 05:30 во вторник, 6 декабря. Это на два дня раньше срока, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что пассажиры снова смогут пользоваться станциями "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная". Их закрывали для строительства тоннеля будущей Троицкой линии метро.

Собянин подчеркнул, что Троицкая линия метро протянется от станции "ЗИЛ" до Троицка. Благодаря этому, сказал градоначальник, ТиНАО станет еще доступнее.

Участок Калужско-Рижской линии закрыли 3 декабря. Открыть участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" планировалось 7 декабря. На время ограничений для пассажиров запустили компенсационные автобусы, сделали бесплатными трамваи № 14 и 26.



Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно 6 декабря

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