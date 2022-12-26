Собянин открыл после реконструкции современный вокзал Переделкино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров открыли после реконструкции пригородный вокзал Переделкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

Собянин и Белозеров также провели открытие второй пассажирской платформы и вестибюля железнодорожной станции Минская.

"Следующий год будет таким знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения: будут введены два огромных мегапроекта – МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 километров, около 60–70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта. То есть это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта и сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей", – сказал мэр столицы.

После церемонии открытия Собянин и Белозеров подписали график развития Центрального транспортного узла на 2023 год. Согласно плану, в следующем году в Москве запустят два новых МЦД, а также 14 пригородных вокзалов на маршрутах диаметров. Белозеров сообщил, что подобный план развития инфраструктуры можно считать грандиозным.

"Мы сейчас находимся здесь в "Переделкино". Практически все технологии, которые были дополнены в течение года или переработаны, производятся в России. Это для нас тоже был новый вызов", – сообщил гендиректор РЖД.

Реконструкция вокзала Переделкино заняла чуть больше трех лет. Однако станция продолжала функционировать для пассажиров во время проведения ремонтных работ на вокзале. Вместе с реконструкцией специалисты благоустроили прилегающую к станции и вокзалу территорию.

Благодаря организованным работам улучшилась транспортная доступность для жителей района Ново-Переделкино и поселения Внуковского. В них проживают порядка 138 тысяч москвичей.

Минская, в свою очередь, построена между станциями Матвеевская и Поклонная Киевского направления МЖД. Ее открытие позволило улучшить транспортную доступность для более чем 340 тысяч жителей районов Фили-Давыдково, Раменки и Дорогомилово. К 2025 году ежесуточный пассажиропоток станции может достигнуть 3,2 тысячи человек.

Ранее стало известно, что к концу 2022 года столичный метрополитен и МДЦ пополнят 192 новыми вагонами, 33 из которых будут предназначены для диаметров, 81 – для московской подземки.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уточнил, что по железнодорожным путям начнут курсировать поезда нового поколения "Иволга 3.0".

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