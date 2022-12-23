На станции Беговая МЖД поезда будут останавливаться у временных деревянных платформ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станции Беговая Белорусского направления МЖД и МЦД-1 поезда будут останавливаться у временных деревянных платформ с 25 декабря, сообщили в пресс-службе магистрали.

Деревянные платформы построены примерно в 100 метрах от существующих.

"Временная пассажирская инфраструктура – две береговые платформы и пешеходный мост – возведены на период реконструкции станции Беговая, чтобы пассажиры могли пользоваться ей на период реконструкции", – сообщили в пресс-службе.

Железнодорожники проводят реконструкцию станции Беговая для развития МЦД-1 и запуска МЦД-4. На Беговой построят ТПУ с тремя новыми платформами и конкорсом. Обновленную инфраструктуру оборудуют эскалаторами, лифтами и удобной навигацией для комфорта пассажиров, в том числе для маломобильных граждан.

В районе станции Беговая обустроят два дополнительных главных пути для пропуска поездов МЦД-4. К новым путям подключат соединительную ветвь между Киевским и Белорусским направлениями.

Ранее сообщалось, что теперь до аэропорта Шереметьево можно добраться за 35 минут. Аэроэкспрессы доезжают быстрее благодаря обновленному маршруту. Новую железнодорожную линию из Лобни в аэропорт соединили с Савеловским направлением Московской железной дороги.

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