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"Мой район. Навигатор": обновленные маршруты появились у аэроэкспрессов в Москве

"Мой район. Навигатор": обновленные маршруты появились у аэроэкспрессов в Москве

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До аэропорта Шереметьево теперь можно добраться за 35 минут. Аэроэкспрессы теперь доезжают быстрее благодаря обновленному маршруту. Новую железнодорожную линию из Лобни в аэропорт соединили с Савеловским направлением Московской железной дороги. Этот съезд позволяет аэроэкспрессам из Москвы не заезжать в южные терминалы Шереметьево, а напрямую следовать в северные.

Гендиректор компании "Аэроэкспресс" Андрей Акимов рассказал, что для пассажиров время в пути сократилось на 15 минут. По его словам, запуск этого съезда является завершением комплексной реконструкции железнодорожной инфраструктуры направления аэропорта. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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