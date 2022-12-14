"Мой район. Навигатор": почетный караул у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата

Уже 25 лет и день, и ночь стоит почетный караул у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это главный караульный пост в стране.

Впервые двое часовых вышли к Вечному огню в декабре 1997 года. У мемориальной вахты с тех пор не было ни одного выходного. Ежедневно с 08:00 до 20:00 почетную службу несут солдаты из состава Президентского полка комендатуры Московского Кремля.

Одно из главных условий для часовых – это внешние данные. В особо важные даты на пост даже выставляют близнецов. Рост часовых не может быть меньше 185 сантиметров. Подготовка караульных занимает около полугода. На посту они стоят по часу, затем три часа отдыхают и возвращаются в Александровский сад.

Чтобы защитить часовых от непогоды, у Вечного огня установлены стеклянные кабинки. Зимой их подогревают и обдувают теплым воздухом. Ритуал смены караула отточен до малейших подробностей, он не менялся все 25 лет.

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