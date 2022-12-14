"Мой район. Навигатор": несколько пар поженились на станции метро "Маяковская"

На станции метро "Маяковская" поженились еще несколько пар. Москвичи давно предпочитают регистрировать брак на необычных площадках города, но именно эта станция метро пользуется особой популярностью. Тем более, что церемонию проводят в ночное время – некоторые люди считают такое решение романтичным.

Теперь пожениться под землей можно будет в 2023 году. Некоторые пары ради этого даже отложили свадьбу, чтобы организовать церемонию именно на "Маяковской". Заявку нужно подавать заранее во Дворце бракосочетания или онлайн на портале госуслуг.

Также есть проект "Новые адреса счастья", где можно выбрать площадку для проведения свадьбы. Например, обменяться кольцами можно в здании Северного речного вокзала, башнях "Москва-сити" и в Москвариуме.