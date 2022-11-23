Российские археологи нашли документ о древнейшей брачной афере

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Археологи из Центра египтологических исследований РАН обнаружили в ходе раскопок папирус, в тексте которого говорится о произошедшей более двух тысяч лет назад брачной афере. Об этом сообщает газета "Известия".

Это жалоба обманутой невесты Филумены царю Птолемею, в которой она просит наказать Нумения, обещавшего жениться на ней. Однако вместо свадьбы мужчина присвоил себе приданое. Документ III века до нашей эры российские специалисты нашли на одном из древнейших захоронений Египта – в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе.

По словам специалистов, найденный папирус является первой известной ученым петицией о невыполнении обязательств о браке. В гробницу манускрипт попал в качестве материала для ритуальных украшений, в которых хоронили мумии. Как объяснила научный сотрудник ЦЕИ РАН Елена Чепель, древние египтяне считали, что украшения позволят им занять выгодное положение в загробном мире.

"Однако далеко не все могли позволить себе драгоценности, поэтому мастера часто заменяли дорогие материалы более дешевыми. Например, делали аналог ожерелья из спрессованных кусков папируса, использовавшегося в качестве писчей бумаги", – рассказала она.

Археологам удалось отделить папирус от ожерелья, которое было найдено рядом с мумией. После этого они перевели написанный текст.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок на Бахрейне специалисты обнаружили древнюю игральную кость, возраст которой составляет две тысячи лет. Находка была сделана в ходе изысканий в Абу-Сайбе на севере страны.

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