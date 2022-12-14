Попова заявила о преобладании свиного гриппа в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среди гриппозных инфекций в России преобладает заболеваемость свиным гриппом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании Владимира Путина с правительством.

По ее словам, свиной грипп впервые появился в 2009 году и тогда вызвал достаточно тяжелую пандемию. Сегодняшнюю же ситуацию с заболеваемостью она назвала напряженной. Попова уточнила, что это связано с ростом заражения коронавирусом, респираторными инфекциями и гриппом.

"Большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает ситуация с гриппом и ОРВИ", – добавила глава Роспотребнадзора.

Попова указала, что все, что использовалось для изготовления отечественных вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса. При этом она уточнила, что свиной грипп не изменил своей чувствительности к лекарствам, которые являются специфичными для этого вируса.

"В последующие месяцы проводящиеся исследования – мы проводим их все время, секвенируем и анализируем – подтвердили это наше первичное знание. И сегодня, соответственно, мы можем сказать, что ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируема", – подчеркнула руководитель ведомства.

Ранее Путин заявил, что в России наблюдается еженедельный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По его словам, этот показатель растет на 30–35%.

До этого сообщалось, что все образовательные организации в Москве продолжают работу, несмотря на высокую заболеваемость. Отмечалось, что ограничения есть в некоторых зданиях, классах или группах. Все ограничения носят профилактический характер.



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