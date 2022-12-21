Схема движения на Кольцевой линии метро изменится в период с 2 по 7 января

Дептранс заявил, что в столичном метро с 2 по 7 января временно изменят схему движения Кольцевой линии. Эта мера необходима для обновления инфраструктуры.

В первые три дня ограничений поезда будут ходить только против часовой стрелки, а в следующие три дня – только по часовой.

На время действия ограничений, пассажиры могут строить маршруты через станции МЦД, БКЛ и МЦК. При этом все станции и переходы Кольцевой линии будут открыты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.