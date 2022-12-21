В ЦОДД предупредили о начале предновогодней загруженности в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве началась неделя предновогодней загруженности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали автомобилистам пользоваться в часы пик общественным транспортом. В департаменте отметили, что в течение дня загруженность столичных дорог составит 6–9 баллов.

Сложности на дороге могут возникать из-за увеличения числа поездок, низких скоростей из-за гололедицы и мелких ДТП. Кроме того, раньше обычного начнется вечерний час пик, а движение будет затруднено на ТТК, МКАД и возле крупных ТЦ.

"За обстановкой в городе 24/7 следит ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах – дорожный патруль ЦОДД. Каждый экипаж оснащен всем необходимым, чтобы оказать помощь водителю", – говорится в сообщении.

Водителям также посоветовали заранее составлять маршрут.

Накануне заторы на столичных дорогах достигли 10 баллов. Так, сильнее всего движение было затруднено в центре Москвы. Затор образовался на внутренней и внешней стороне Садового кольца. Серьезные затруднения наблюдались на Котельнической, Софийской и Болотной набережных.



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