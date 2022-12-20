20 декабря, 19:28Город
Заторы на московских дорогах достигли 10 баллов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заторы на столичных дорогах достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данных сервиса "Яндекс Карты".
Отмечается, что больше всего движение затруднено в центре Москвы. Затор образовался на внутренней и внешней стороне Садового кольца. Серьезные затруднения наблюдаются на Котельнической, Софийской и Болотной набережных.
Кроме того, заторы образовались:
- на Бульварном кольце – от Рождественского до Петровского бульвара;
- на Тверском бульваре;
- на Чистопрудном бульваре;
- на улице Мясницкой;
- на улице Большой Лубянке;
- на улице Петровке;
- на улице Большой Дмитровке;
- на улице Воздвиженке.
Автомобильное движение также затруднено на Третьем транспортном кольце, особенно на юго-западе. Заторы есть и на некоторых участках МКАД.
Ранее Дептранс столицы призвал москвичей пользоваться городским транспортом из-за предновогодних заторов. По данным ЦОДД, причинами загруженности на дорогах стали рост поездок из-за подготовки к новогодним праздникам и ограничения движения в местах проведения ремонтных работ.
Автомобилистов попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если же есть возможность, то для поездок по городу лучше воспользоваться МЦК, метро и наземным городским транспортом.
ЦОДД рекомендовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт из-за заторов
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