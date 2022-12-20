Заторы на московских дорогах достигли 10 баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заторы на столичных дорогах достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данных сервиса "Яндекс Карты".

Отмечается, что больше всего движение затруднено в центре Москвы. Затор образовался на внутренней и внешней стороне Садового кольца. Серьезные затруднения наблюдаются на Котельнической, Софийской и Болотной набережных.

Кроме того, заторы образовались:

на Бульварном кольце – от Рождественского до Петровского бульвара;

на Тверском бульваре;

на Чистопрудном бульваре;

на улице Мясницкой;

на улице Большой Лубянке;

на улице Петровке;

на улице Большой Дмитровке;

на улице Воздвиженке.

Автомобильное движение также затруднено на Третьем транспортном кольце, особенно на юго-западе. Заторы есть и на некоторых участках МКАД.

Ранее Дептранс столицы призвал москвичей пользоваться городским транспортом из-за предновогодних заторов. По данным ЦОДД, причинами загруженности на дорогах стали рост поездок из-за подготовки к новогодним праздникам и ограничения движения в местах проведения ремонтных работ.

Автомобилистов попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если же есть возможность, то для поездок по городу лучше воспользоваться МЦК, метро и наземным городским транспортом.

ЦОДД рекомендовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт из-за заторов

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