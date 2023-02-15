Бочкарев: строители приступили к устройству зенитных фонарей на кровле электродепо "Южное"

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты начали работы по устройству зенитных фонарей на кровле отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ведется монтаж ограждающих конструкций и стеновых панелей. В рамках устройства кровли начат монтаж зенитных фонарей. Общая площадь остекления составит более 2 000 квадратных метров", – поделился Бочкарев.

Он добавил, что состав основного пускового комплекса электродепо оснастят отстойно-ремонтным корпусом, зданием мотодепо, производственными мастерскими, камерами мойки подвижного состава и иными объектами. В общей сложности на территории работ площадью более 13 гектаров специалисты построят 33 здания и сооружения разного назначения.

По словам гендиректора компании "МИПСТРОЙ 1" Константина Маслакова, на данном этапе работники создали каркасы двадцати зенитных фонарей. В общей сложности им предстоит смонтировать 128 единиц. Подобные фонари соответствуют основным принципам энергоэффективности, которая позволяет сократить использование искусственного освещения до 40%.

Маслаков отметил, что на территории мероприятий продолжаются работы по устройству основания под верхнее строение пути. Также там организовали подготовку к укладке рельсового полотна.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Южное" в Братееве. По его словам, самый крупный на территории России комплекс ремонта и обслуживания поездов метро создается именно в этом в столичном районе. Мэр подчеркнул, что в 2024 году комплекс должен начать функционировать уже в полном объеме.

Москвичам рассказали о строительстве новых электродепо "Южное" и "Братеево"

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