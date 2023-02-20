Московское метро первым в мире сократило интервал движения поездов до 80 секунд. Мировой рекорд зафиксировали на Кольцевой линии столичного метрополитена: российские поезда оказались быстрее, чем в Париже, Токио, Пекине или Гонконге.

Также вскоре запустят все станции БКЛ, которая станет самым большим кольцом метрополитена в мире. В состав Большого кольца войдет участок от "Нижегородской" до "Электрозаводской". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.