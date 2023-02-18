"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории здания московской ссудной казны

Москвичам рассказали об истории здания московской ссудной казны, которое расположено в Настасьинском переулке. Когда-то его помещения были заполнены ломом драгоценных металлов от пола до самого потолка.

Здание, которое сейчас называют "Домом-копейкой", по своей форме напоминает настоящий сказочный ларец. Этот образ создают высокая башенка, белокаменный фасад и декоративный орнамент на стенах. Дом был возведен в 1916 году по проекту выдающегося архитектора Владимира Покровского.

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