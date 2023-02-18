Российские военные полностью освободили поселок Гряниковка в Харьковской области – в результате наступления "Западной" группировки войск на Купянском направлении. Кроме того, артиллерия нанесла удар по нескольким крупным складам с боеприпасами и по 85-ти подразделениям ВСУ на огневых позициях.

Последние данные из зоны СВО сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.