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Российские военные полностью освободили поселок Гряниковка

Российские военные полностью освободили поселок Гряниковка

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Российские военные полностью освободили поселок Гряниковка в Харьковской области – в результате наступления "Западной" группировки войск на Купянском направлении. Кроме того, артиллерия нанесла удар по нескольким крупным складам с боеприпасами и по 85-ти подразделениям ВСУ на огневых позициях.

Последние данные из зоны СВО сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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