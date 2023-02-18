Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал о семейно-экологическом проекте "Наше дерево", в рамках которого жители столицы могут высадить в парке именное дерево в честь рождения ребенка. Об этом градоначальник написал в своем официальном телеграм-канале.

"В городском проекте "Наше дерево" участвуют семьи, чьим малышам еще не исполнилось три года. В этом году заявки принимаются до 25 апреля", – говорится в его публикации.

Мэр города уточнил, что заявить об участии может один из родителей, однако у него обязательно должна быть регистрация в столице.

Проект "Наше дерево" был запущен еще четыре года назад. За это время горожане высадили почти 23 тысячи деревьев в 27 московских парках.

Ранее Собянин рассказал о масштабном проекте благоустройства, который охватит пойму реки Жужи и сделает ее местом для прогулок и занятий спортом. Проект будет реализован на площади 25 гектаров на юге города в районе Нагатино-Садовники.

Здесь проложат дорожки и приведут территорию в порядок. Высадят новые деревья и установят лавочки.



Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Жужи

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