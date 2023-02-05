Собянин рассказал о планах благоустройства парка "Яуза" на 2023 год

Фото: сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства московского парка "Яуза" в 2023 году. Об этом мэр Москвы сообщил на личном сайте.

Собянин рассказал, что новый парк "Яуза" уже посетило более 450 тысяч человек. Жители оценили 4 катка с искусственным льдом, 7 лыжных трасс протяженностью почти 10 километров, 4 тюбинговые горки, включая самую большую естественную горку в Москве – около Ростокинского акведука.

Кроме того в эколого-просветительском центре "Яуза" побывало 5,5 тысяч человек.

В 2023 году в парке "Яуза" планируется благоустроить участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Также будут начаты работы в парке "Ростокинский акведук" и пойме реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы. Завершение благоустройства планируется на 2024 год.

Вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда будет обновлена инфраструктура. Кроме того, специалисты немного разнообразят участки и добавят уют.

Между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами вдоль Сухонской улицы планируется проложить веломаршрут. Со стороны Олонецкого проезда тажке появится беговая дорожка. Дорожки станут частью единого бегового и веломаршрута. В итоге в парке "Яуза" можно будет пробежать марафон в 42 километра, а общая протяженность велодорожек составит около 20 километров.

В парке установят новую садово-парковую мебель: перголы, скамейки, урны. Кроме того, установят новые фонари, отремонтируют покрытия детских и спортивных площадок, разместят туалетные модули с комнатами матери и ребенка.

В рамках благоустройства будут обновлены экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками.

На Сухонской улице отремонтируют существующие и установят новые лестничные спуски и подпорные стены. Также отремонтируют открытую летнюю сцену и партер, обустроят настилы со смотровыми площадками у пруда.

Мэр Москвы отметил, что вдоль Олонецкого проезда предполагается создание парковок вместимостью около 300 машиномест.

"Благоустройство парка "Ростокинский акведук" проводилось больше 10 лет назад. Сегодня там многое нужно отремонтировать или сделать заново", – сказал Собянин.

В этом году будут проведены работы на участке вблизи жилых домов. Там создадут для жителей районов Алексеевский и Ростокино современный спортивный и игровой кластер, добавил Собянин.

В парке "Яуза" высадят много деревьев, кустарников, разобьют цветники, а также установят камеры видеонаблюдения и дополнительные светильники.

По словам мэра, не раньше осени специалисты смогут приступить к благоустройству прилегающей поймы реки Чермянки к Сельскохозяйственной улице. Сначала на территории установят ограждения, уберут мусор, проведут топографические съемки, разработают траншеи, защитят деревья, а только потом перейдут к основным работам.

К 2024 году в пойме Чермянки будут созданы детские и спортивные площадки, зоны отдыха и другие рекреационные объекты, отметил мэр.

"Благоустройство этих участков вплотную приближает нас к завершению создания уникального природного парка "Яуза" – 20 километров зеленого пространства от МКАД до Ростокинского акведука, рядом с которым проживают более 1 миллиона москвичей", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что на территориях открытых после капитального ремонта поликлиник появились более 218 велопарковок и 171 зона отдыха.

Комфортную инфраструктуру возле медучреждений создают в рамках программы благоустройства. С 2020 года в столице благоустроили территории 77 поликлиник.



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