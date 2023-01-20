Тариф системы "Платон" вырастет до 2,84 рубля за километр с 1 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Тариф взимания платы с грузовиков за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2023 года повысится на 30 копеек вместо прогнозируемых 44 копеек и составит 2,84 рубля за километр пробега. Об этом Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) сообщает на своем официальном сайте.

Тариф индексируется ежегодно. Росавтодор рассчитывает размер платы в конце января с учетом индекса потребительских цен за прошлый год. В 2022 году, по сведениям Росстата, инфляция составила 11,94%. В связи с этим индексация платы прошла ниже запланированного.

Текущий размер платы составляет 2,54 рубля за километр пробега.

Система "Платон" была создана 15 ноября 2015 года. Она предназначена для большегрузов весом более 12 тонн.

В 2022 году в Москве начали действовать новые правила для движения грузовых автомобилей весом свыше 3,5 тонны. С тех пор получать пропуска водителям большегрузов нужно и ночью (с 23:00 до 07:00).

Ранее в Минтрансе предложили повысить тарифы за проезд по платным дорогам. Стоимость проезда для легкового автомобиля было предложено повысить с 3 до 5 рублей за километр, для грузовика – до 14,25 рубля.

Тариф "Платона" проиндексируют с 1 февраля

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