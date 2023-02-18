"Мой район. Навигатор": МЦД-3 и МЦД-4 запустят в столице в этом году

В этом году в столице запустят третий и четвертый центральные диаметры. На МЦД-4 будет 39 остановок, а с восемнадцати из них можно будет пересесть на МЦК, метро и другие диаметры. Кроме того, именно четвертый диаметр свяжет самое большое число московских вокзалов – семь. На Курском вокзале в настоящее время идет большой ремонт.

Сейчас ведется строительство платформы №4, способной принимать поезда четвертого диаметра. Также осуществляется работа по строительству подземного распределительного вестибюля, соединяющего новую платформу со зданием Курского вокзала.

Создание линий наземного метро – это один из самых главных инфраструктурных проектов столицы. Благодаря запуску центральных диаметров, реконструкции платформ и железнодорожных путей интервал движения поездов уменьшился до шести минут.

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