Собянин рассказал о самоотверженной работе столичных врачей в Луганске

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин встретился со столичными медиками в больнице Луганска. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, бригада из 20 врачей по сменам работает в городской многопрофильной больнице № 7. При этом, подчеркнул Собянин, они работают добровольно и самоотверженно.

"За все время сделали более 4 тысяч операций. Это и раненые бойцы, и пострадавшие дети", – отметил градоначальник.

В эфире телеканала "Россия 24" мэр рассказал, что город закупил порядка 800 единиц медоборудования для ДНР и ЛНР. В настоящее время закупки продолжаются.

"После Нового года, к Новому году еще поставим несколько сотен единиц оборудования. Давайте, вы же хорошо знаете ситуацию, давайте заявки, какие лекарства, расходники, из оборудования что необходимо дозакупить. Мы все это сделаем", – добавил он.

Ранее он побывал на линии обороны в зоне спецоперации. По словам мэра, там работают тысячи работников городского хозяйства, которые, в том числе делают противотанковые рвы, траншеи, устанавливают генераторы, а также проводят освещение и возводят медпункты.



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