Инструктор рассказал о последствиях резкого торможения автомобиля

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В результате аварии или резкого торможения незакрепленные в салоне машины вещи могут травмировать водителя и пассажиров. Об этом "Газете.ру" сообщил руководитель Центра контраварийной подготовки водителей Алексей Колонтай.

"Все незакрепленные предметы при ДТП будут летать по салону автомобиля с той скоростью, с которой произошло столкновение. Однажды на Дмитровском полигоне проводился краш-тест ВАЗ-2106. На задней полке в машине кто-то забыл новенький журнал, свернутый в трубочку. После краш-теста журнал нашли – он пробил лобовое стекло и торчал в нем", – сказал он.

По словам эксперта, животные, которые располагаются вне переносок и не прикреплены к сиденьям, также могут представлять угрозу для жизни.

"При резком торможении животное улетит вперед. Если это кошка, то при резком торможении своими острыми когтями животное может попытаться за вас зацепиться и, например, задеть сонную артерию", – подчеркнул инструктор.

Собеседник издания добавил, что люди могут получить травмы и от установленных в салоне панорамных зеркал заднего вида.

Ранее автоюрист Сергей Смирнов сообщил о нарушениях при движении задним ходом. Согласно правилам ПДД, при движении задним ходом иногда нужна помощь пассажира автомобиля или прохожего, чтобы человек проследил отсутствие других препятствий или людей.

Автоюрист заявил, что водитель, который случайно задел автомобиль при движении задним ходом и даже не заметил этого, может быть привлечен к ответственности.

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