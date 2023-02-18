17:56Мэр Москвы
Собянин рассказал о результатах работы московских транспортников в ЛНР и ДНР
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин рассказал, как столичные специалисты помогают отладить работу городского транспорта в ЛНР и ДНР. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале градоначальника.
По его словам, в Луганске были запущены 50 современных низкопольных автобусов.
"Они доступны для маломобильных граждан и оборудованы валидаторами, системой ГЛОНАСС, кондиционерами и системой информирования о маршруте и остановках. Ходят по четкому расписанию с 05:00 до 22:00", – говорится в публикации мэра Москвы.
Кроме того, были введены четыре новых маршрута, на которых тоже осуществляется контроль за расписанием. Два из них занимаются перевозкой пассажиров в центре, другие два – ходят в удаленных районах.
Также в Луганске:
- создали систему диспетчеризации – теперь все автобусы можно контролировать на карте в онлайн-режиме;
- больше 100 водителей прошли обучение у московских специалистов;
- восстановлен автобусный парк;
- проезд стало возможно оплачивать картой "Тройка", а счет пополнять через приложение в телефоне;
- создали единый бренд Луганского транспорта и навигация;
- разработан сайт с актуальными маршрутами.
Как отметил Собянин, работы по совершенствованию транспорта будут проведены и в Донецке.
Применение московских стандартов позволило улучшить доступность общественного транспорта в Луганске для более 50 тысяч человек. В свою очередь, пассажиропоток увеличился на 30 процентов.
В Луганске также планируется:
- продолжить запускать маршруты наземного транспорта по всему городу;
- снизить аварийность до 80 процентов на отдельных участках;
- сократить время проезда автомобилей до 15 процентов.
Ранее московские школы собрали для образовательных учреждений Луганска и Донецка свыше 73 тысяч единиц учебников и различного оборудования.
Отмечалось, что в школы, колледжи и детские сады ДНР и ЛНР поступили учебная литература, художественные книги, компьютеры, мебель, спортинвентарь, оборудование для столовых, хозяйственные товары и многое другое.
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