Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:56

Мэр Москвы

Собянин рассказал о результатах работы московских транспортников в ЛНР и ДНР

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, как столичные специалисты помогают отладить работу городского транспорта в ЛНР и ДНР. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале градоначальника.

По его словам, в Луганске были запущены 50 современных низкопольных автобусов.

"Они доступны для маломобильных граждан и оборудованы валидаторами, системой ГЛОНАСС, кондиционерами и системой информирования о маршруте и остановках. Ходят по четкому расписанию с 05:00 до 22:00", – говорится в публикации мэра Москвы.

Кроме того, были введены четыре новых маршрута, на которых тоже осуществляется контроль за расписанием. Два из них занимаются перевозкой пассажиров в центре, другие два – ходят в удаленных районах.

Также в Луганске:

  • создали систему диспетчеризации – теперь все автобусы можно контролировать на карте в онлайн-режиме;
  • больше 100 водителей прошли обучение у московских специалистов;
  • восстановлен автобусный парк;
  • проезд стало возможно оплачивать картой "Тройка", а счет пополнять через приложение в телефоне;
  • создали единый бренд Луганского транспорта и навигация;
  • разработан сайт с актуальными маршрутами.

Как отметил Собянин, работы по совершенствованию транспорта будут проведены и в Донецке.

Применение московских стандартов позволило улучшить доступность общественного транспорта в Луганске для более 50 тысяч человек. В свою очередь, пассажиропоток увеличился на 30 процентов.

В Луганске также планируется:

  • продолжить запускать маршруты наземного транспорта по всему городу;
  • снизить аварийность до 80 процентов на отдельных участках;
  • сократить время проезда автомобилей до 15 процентов.

Ранее московские школы собрали для образовательных учреждений Луганска и Донецка свыше 73 тысяч единиц учебников и различного оборудования.

Отмечалось, что в школы, колледжи и детские сады ДНР и ЛНР поступили учебная литература, художественные книги, компьютеры, мебель, спортинвентарь, оборудование для столовых, хозяйственные товары и многое другое.

Читайте также

мэр Москвытранспорт

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика