Собянин рассказал о результатах работы московских транспортников в ЛНР и ДНР

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, как столичные специалисты помогают отладить работу городского транспорта в ЛНР и ДНР. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале градоначальника.

По его словам, в Луганске были запущены 50 современных низкопольных автобусов.

"Они доступны для маломобильных граждан и оборудованы валидаторами, системой ГЛОНАСС, кондиционерами и системой информирования о маршруте и остановках. Ходят по четкому расписанию с 05:00 до 22:00", – говорится в публикации мэра Москвы.

Кроме того, были введены четыре новых маршрута, на которых тоже осуществляется контроль за расписанием. Два из них занимаются перевозкой пассажиров в центре, другие два – ходят в удаленных районах.

Также в Луганске:

создали систему диспетчеризации – теперь все автобусы можно контролировать на карте в онлайн-режиме;

больше 100 водителей прошли обучение у московских специалистов;

восстановлен автобусный парк;

проезд стало возможно оплачивать картой "Тройка", а счет пополнять через приложение в телефоне;

создали единый бренд Луганского транспорта и навигация;

разработан сайт с актуальными маршрутами.

Как отметил Собянин, работы по совершенствованию транспорта будут проведены и в Донецке.

Применение московских стандартов позволило улучшить доступность общественного транспорта в Луганске для более 50 тысяч человек. В свою очередь, пассажиропоток увеличился на 30 процентов.

В Луганске также планируется:

продолжить запускать маршруты наземного транспорта по всему городу;

снизить аварийность до 80 процентов на отдельных участках;

сократить время проезда автомобилей до 15 процентов.

Ранее московские школы собрали для образовательных учреждений Луганска и Донецка свыше 73 тысяч единиц учебников и различного оборудования.

Отмечалось, что в школы, колледжи и детские сады ДНР и ЛНР поступили учебная литература, художественные книги, компьютеры, мебель, спортинвентарь, оборудование для столовых, хозяйственные товары и многое другое.

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