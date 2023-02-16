Автоюрист оценил приложение, которое оспаривает штрафы за использование телефона за рулем

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В России разрабатывают приложение, которое может показать, держал ли водитель телефон во время движения. Автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов Сергей Радько рассказал о полезности такого утилита. Об этом сообщает "Радио 1".

"Нарушение фиксирует камера, которая является сертифицированным средством измерения. Она прошла все стадии утверждения, а программа обеспечения телефоном таковым не является", – объяснил он.

Эксперт отметил, что программа сможет показать, в какое время телефон был на панели. Однако все правонарушения указываются точно, а гаджет можно взять и положить несколько раз, подчеркнул автоюрист.

По словам собеседника издания, существуют ошибочные штрафы. "С телефоном, на мой взгляд, все штрафы незаконные. По той причине, что правила запрещают использовать смартфон, только если он не оборудован системой "хендсфри". А все осовремененные телефоны этой системой оборудованы. Поэтому мало зафиксировать смартфон около уха", – заключил Радько.

Ранее автоюрист Сергей Смирнов сообщил о нарушениях при движении задним ходом. Согласно правилам ПДД, при движении задним ходом иногда нужна помощь пассажира автомобиля или прохожего, чтобы человек проследил отсутствие других препятствий или людей.

Автоюрист заявил, что водитель, который случайно задел автомобиль при движении задним ходом и даже не заметил этого, может быть привлечен к ответственности.

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