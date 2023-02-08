Эксперт назвал правило, помогающее легко запускать двигатель автомобиля зимой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Автоэксперт назвал правило, помогающее легко запускать двигатель автомобиля зимой. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

Хайцеэр отметил, что чаще всего проблемы возникают с севшими аккумуляторами, так как им не хватает пускового тока, поэтому автомобили не могут завестись при минусовой температуре. Если водители часто ездят на короткие расстояния, тогда аккумулятор садится еще быстрее, заявил эксперт.

"Даже если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, которые контролируют ее жизнедеятельность, поэтому постепенно идет разрядка аккумулятора. В результате источник питания приходит в негодность, поэтому лучше периодически заряжать его принудительно", – рассказал эксперт.

В интервью Хайцеэр отметил, что проверить аккумулятор можно на любой станции техобслуживания.

Для полной зарядки аккумулятора от нуля необходимо проехать порядка 300 километров. В таком случае дополнительная зарядка не потребуется. Однако не все водители проезжают такое расстояние каждый день.

"Но если вы проезжаете хотя бы несколько десятков километров каждый день, аккумулятор заряжается. Скорее всего, этого будет достаточно", – уточнил Хайцеэр.

Автоэксперт уверен, что автомобильный аккумулятор рассчитан в среднем на 5–6 лет, после этого срока надо быть готовым, что он может прийти в нерабочее состояние.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как сделать использование машины удобнее и безопаснее в период холодов.

Эксперт отметил, что автомобиль должен быть грамотно обслужен, а также заправлен всем необходимым и качественным. До зимнего сезона водители должны поставить новый аккумулятор, заменить шины и датчики давления в них.

Специалист подчеркнул, что все провода в машине должны быть рабочими и качественными. Для этого их необходимо периодически проверять.



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