Таможенники обнаружили в посылке флейту из человеческой кости

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Столичные сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили ритуальную флейту, изготовленную из человеческой кости, при отправке в Германию. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, таможенники нашли в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин). Находку обнаружили с помощью рентгена. Во время досмотра сотрудники достали завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом, добавили там.

Отмечается, что посылка была отправлена из Москвы в немецкий город Нюртинген. В декларации отправитель написал, что пересылает музыкальный инструмент.

По результатам таможенной экспертизы выяснилось, что находка является ритуальным атрибутом, который используют последователи тибетского буддизма для совершения обряда чод. Флейта сделана из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, изготовленный из человеческой кожи.

Ритуальный музыкальный инструмент передали полицейским, причину изъятия не уточнили. Как указали в ФТС, изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности.

Ранее сообщалось, что таможенники Москвы обнаружили человеческий череп, который пытались отправить в Соединенные Штаты. В ФТС заявили, что находку заметили в логистическом центре "Внуково" во время сканирования посылок. В обнаруженной сотрудниками коробке лежали череп с частично разрушенной задней частью и нижняя челюсть. Останки были переданы полицейским.

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