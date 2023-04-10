Во Внукове в отправленной в США посылке обнаружили человеческий череп

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Столичные таможенники обнаружили настоящий человеческий череп под видом пластиковой модели, посылку попытались отправить в США.

"Необычную находку заметили при сканировании отправлений в логистическом центре "Внуково". В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть", – сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

Отправитель указал в декларации, что пересылает пластиковую анатомическую модель, рассказали в ведомстве. Однако эксперты считают, что череп не искусственный, а настоящий. Все останки были переданы правоохранителям, добавили в ФТС.

Между тем в столичном Следственном комитете организовали проверку по факту обнаружения черепа. Останки были найдены в сортировочном отсеке, расположенном на улице Придорожной в ТиНАО, отметили в телеграм-канале СК по столице.

Правоохранители начали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Кроме того, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в СМИ сообщалось, что в квартире в ТиНАО нашли тела двух женщин. Уточнялось, что трупы скелетированы. Их обнаружили в жилом доме в поселке завода Мосрентген. Полиция устанавливает личности женщин и причины их смерти.

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