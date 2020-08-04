Пассажирку с костями ее мужа в багаже обнаружили в аэропорту Мюнхена

15:35
Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Сотрудники мюнхенского аэропорта обнаружили человеческие кости в багаже 74-летней пассажирки, сообщает Bild.
Выяснилось, что она перевозила останки покойного мужа. Она вместе с 52-летней дочерью везла кости из Греции в Армению через Мюнхен и Киев. Женщина хотела похоронить своего мужа на родине.
К разбирательству подключились сотрудники пограничного контроля, врач и прокуратура. Выяснилось, что мужчина умер в 2008 году и был похоронен недалеко от греческого города Салоники. Правоохранительные органы в итоге позволили женщине продолжить путь, поскольку перевозка костей покойного не противоречит законодательству.
Ранее в столичном аэропорту Шереметьево пресекли попытку ввоза наручных часов Rolex из США. Их стоимость составляла более 1,2 миллиона долларов. Пассажирка вместе с ними прошла по "зеленому коридору", тем самым подтвердив отсутствие у нее вещей, подлежащих таможенному декларированию.
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