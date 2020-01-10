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Москва 24

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Технологии

12:05

Домодедово запустил сервис онлайн-декларирования

технологии транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Домодедово появилась возможность онлайн-декларирования товаров и валюты для физических лиц. Об этом проинформировали в пресс-службе воздушной гавани.

"Московский аэропорт Домодедово представил платформу онлайн-декларирования товаров и валюты для физических лиц, пересекающих таможенную границу Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отказ от бумажных форм упростит процедуру оформления товаров и валюты, что будет крайне удобным для пользователей.

Действовать это будет следующим образом: во время прохождения таможенного контроля пассажир должен сообщить сотрудникам номер электронной декларации для того, чтобы ее проверили.

Уточняется, что заполнить электронный документ можно на сайте аэропорта Домодедово.

Ранее сообщалось, что в Домодедово начнут тестировать новую систему досмотра. Электроника с помощью нейронных технологий будет оценивать, насколько взрывоопасно то или иное вещество в клади.

В Домодедово протестируют новую систему досмотра

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