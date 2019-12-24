Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют из-за угрозы "минирования"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево, передает ТАСС.

Как рассказал источник в экстренных службах, кинологи выехали для проверки зданий и территорий воздушных гаваней. Эвакуация не проводится.

Сегодня проверки коснулись также судов и вокзалов. Речь идет о Басманном, Замоскворецком, Хорошевском, Тимирязевском, Чертановском, Люблинском, Головинском, Никулинском, Коптевском и Троицком судах, а также о Ярославском, Казанском, Ленинградском, Киевском, Курском, Павелецком и Белорусском вокзалах.

23 декабря в городе оказались "заминированы" 1,6 тысячи объектов. Экстренные службы проверяли храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов Москвы, роддом на юго-востоке. Проверялись и магазины сетей "Перекресток", "Лента" , "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области. Угрозы не подтвердились.

20 декабря "заминированы" оказались все станции метро в Москве. Эвакуацию нигде не организовали, подземка работала штатно.

В тот день угрозы взрывов распространились на 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание. В результате были эвакуированы порядка 15 тысяч человек. 19 декабря в Москве из школ и детских садов вывели более 150 тысяч человек.

Волна "минирований" в столичном регионе началась 28 ноября. Проверки затронули порядка 7 тысяч объектов. Все угрозы оказались ложными.