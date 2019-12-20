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Москва 24

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Происшествия

20 декабря, 19:46

В Москве "заминировали" все станции метро

происшествия транспорт метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники оперативных служб проверяют анонимное сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты", – заявил собеседник информационного агентства.

Эвакуация со станций столичной подземки не проводилась, все они работают в штатном режиме.

Ранее в пятницу, 20 декабря, сообщалось об эвакуации в здании Московского архитектурного института (МАРХИ). Ректор высшего учебного заведения Дмитрий Швидковский заявил, что работу университета восстановили в штатном режиме, сообщение о минировании не подтвердилось.

Днем 20 декабря стало известно, что за минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание. В результате сообщений об угрозах по всей столице были эвакуированы порядка 15 тысяч человек.

В Биробиджане во время эвакуации из-за сообщений о минировании скончалась 73-летняя воспитательница. Женщина почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу. Окончательная причина смерти воспитательницы уточняется.

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