Более 60 школ и детских садов в Москве проверяют из-за анонимных угроз взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Анонимные угрозы взрыва поступили в десятки столичных школ и детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Сообщения с угрозами взрыва поступили уже почти в 65 школ и детских садов Москвы. Люди эвакуированы, проводится обследование зданий и прилегающих территорий", – сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг в семи столичных судах провели эвакуацию после анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве. Это коснулось Кунцевского, Хорошевского, Перовского, Пресненского, Зюзинского, Тимирязевского и Чертановского судов.

Такая же ситуация произошла в Санкт-Петербурге.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

