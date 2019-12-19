Эвакуация прошла в судах Москвы и Петербурга из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В семи столичных судах провели эвакуацию после анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве, сообщает РБК.

Это коснулось Кунцевского, Хорошевского, Перовского, Пресненского, Зюзинского, Тимирязевского и Чертановского судов.

Такая же ситуация происходит в Санкт-Петербурге. Там эвакуация проходит в Колпинском, Приморском, Дзержинском и Ленинском районных судах. Также людей вывели из Сестрорецкого, Красногвардейского и Василеостровского судов, но после проверок они уже вернулись к работе.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

