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Происшествия

16:48

В МАРХИ эвакуировали людей после объявления тревоги

происшествия

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В Московском архитектурном институте (МАРХИ) была объявлена тревога, людей эвакуировали из здания, сообщил Агентству "Москва" источник в оперативных службах.

Здание института находится на улице Рождественке. Тревогу объявили по громкоговорителю. Причина объявления тревоги не уточнялась.

Позже ректор вуза Дмитрий Швидковский сообщил, что Московский архитектурный институт (МАРХИ) работает в штатном режиме после эвакуации.

"Да, мы действительно провели эвакуацию, на всякий случай, потому что к нам поступила информация о якобы каких-то устройствах, но уже все проверено, ничего не найдено, все вернулось в нормальное состояние", – сказал он.

За минувшие сутки свыше 60 объектов в Москве, в том числе 46 школ, получили анонимные угрозы о "минировании". Были эвакуированы 15 тысяч человек.

19 декабря анонимные угрозы взрыва поступили почти в 65 учебных заведений. Эвакуацию провели в семи столичных судах.

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