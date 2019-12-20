В столице около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз взрывов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 60 объектов в Москве, в том числе 46 школ, получили анонимные угрозы о "минировании", в результате 15 тысяч человек были эвакуированы, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на время проверок из некоторых объектов эвакуировали 15 тысяч человек.

19 декабря анонимные угрозы взрыва поступили в десятки столичных школ и детских садов. Сообщения с угрозами взрыва поступили почти в 65 учебных заведений. Людей эвакуировали. После проверок опасных предметов не обнаружили.

Кроме того, в семи столичных судах провели эвакуацию после анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве. Это коснулось Кунцевского, Хорошевского, Перовского, Пресненского, Зюзинского, Тимирязевского и Чертановского судов.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

