Воспитатель детсада умерла при эвакуации детей в Биробиджане

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Воспитатель детского сада № 24 в Биробиджане умерла при эвакуации из-за "минирования".

Женщина почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу, передает РИА Новости. Погибшей было 73 года. Причина смерти воспитательницы устанавливается.

Врио губернатора Ростислав Гольдштейн встретился с родственниками погибшей женщины и заверил, что будет оказана помощь в организации похорон.

Всего в городе 19 декабря "заминировали" 12 детских садов. Волна сообщений о минировании прокатилась в четверг по детским садам Дальнего Востока.

Так, в Хабаровске эвакуировали 70 детских садов и городское управление образования, в Комсомольске-на Амуре – девять детских садов, еще несколько – во Владивостоке.

18 декабря Москву накрыла очередная волна ложных сообщений о "минировании". Письма с угрозами, в частности, получили все станции столичного метро.