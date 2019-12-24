Суды Москвы проверяют после сообщений об угрозе взрыва

10:23 (обновлено 24.12.2019 11:51)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
К настоящему моменту информация о "минировании" поступила в 10 столичных судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского суда.
Речь идет о Басманном, Замоскворецком, Хорошевском, Тимирязевском, Чертановском, Люблинском, Головинском, Никулинском, Коптевском и Троицком судах столицы. Их посетителей и сотрудников эвакуируют в целях безопасности.
Кроме того, в связи с угрозой взрыва эвакуированы 210 человек из здания детского сада в столичном районе Очаково-Матвеевском. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах города. На место происшествия вызвали специалистов, они проверят помещения учреждения.
Накануне источник агентства сообщал, что 23 декабря в городе оказались "заминированы" 1,6 тысячи объектов. Экстренные службы проверяли храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов Москвы, роддом на юго-востоке. Проверялись и магазины сетей "Перекресток", "Лента" , "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области. Угрозы не подтвердились.
Волна "минирований" в столичном регионе началась 28 ноября. Проверки коснулись порядка 7 тысяч объектов. Все угрозы оказались ложными.
20 декабря "заминированы" оказались все станции метро в Москве. Эвакуация нигде не проводилась, подземка работала в штатном режиме.
В тот день угрозы взрывов распространились на 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание. В результате были эвакуированы порядка 15 тысяч человек. 19 декабря в Москве из школ и детских садов вывели более 150 тысяч человек.
18 декабря неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в зданиях пяти торговых центров и в одном районном суде столицы. Это ТЦ "Кунцево плаза", "Океания", "Европейский", "Капитолий" и "Принц плаза".
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