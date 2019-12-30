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Москва 24

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Общество

12:38

Курилки планируют вернуть в Шереметьево в начале 2020 года

общество транспорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный аэропорт Шереметьево планирует вернуть курилки в терминалы в начале 2020 года, однако точная дата пока не известна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В начале 2020 года, точной даты пока нет", – сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, когда аэропорт может вернуть курилки.

В России запретили курить в ряде общественных мест в 2013 году. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Затем запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

28 декабря Владимир Путин подписал закон об оборудовании специальных зон для курения в аэропортах. Курить можно будет в изолированных непрозрачных помещениях. Они будут дополнительно оснащены системами вентиляции. Подобные курилки планируют расположить в транзитных зонах и местах ожидания полетов.

Закон о возвращении курилок в аэропорты был принят Госдумой 12 декабря в третьем чтении. Затем документ одобрил Совет Федерации.

Кроме того, в Госдуме поддержали идею оборудовать зоны для курения в поездах дальнего следования. По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, подобное решение облегчит жизнь курильщиков, а отдельные комнаты поспособствуют меньшей пропаганде вредной привычки.

"Жизнь в большом городе": табачная зависимость

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