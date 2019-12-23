Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:35

Совет Федерации одобрил закон о возврате курилок в аэропорты

власть общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Совет Федерации одобрил закон о праве аэропортов устанавливать комнаты для курения в транзитных зонах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По новым правилам курить можно будет в специально выделенных изолированных помещениях. Внутри будут установлены системы вентилляции, а сами курилки будут непрозрачными.

Помещения для курения планируют выделить в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.

Вокруг нового законопроекта развернулась широкая общественная дискуссия. В частности, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что доволен поддержкой со стороны законотворцев в отношении его инициативы по возврату курилок в аэропорты. По мнению депутата, компромиссное решение устроит всех.

Депутаты вернули курилки в транзитные зоны аэропортов

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн, в свою очередь, до принятия закона заявил, что курящие люди могли бы некоторое время обойтись без сигарет. Специалист уточнил, что "не видит препятствий по этому поводу".

Госдума приняла закон о возвращении зон для курения в аэропорты в третьем чтении. Окончательное решение по документу вынесли 12 декабря текущего года.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика