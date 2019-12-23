Совет Федерации одобрил закон о возврате курилок в аэропорты

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Совет Федерации одобрил закон о праве аэропортов устанавливать комнаты для курения в транзитных зонах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По новым правилам курить можно будет в специально выделенных изолированных помещениях. Внутри будут установлены системы вентилляции, а сами курилки будут непрозрачными.

Помещения для курения планируют выделить в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.

Вокруг нового законопроекта развернулась широкая общественная дискуссия. В частности, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что доволен поддержкой со стороны законотворцев в отношении его инициативы по возврату курилок в аэропорты. По мнению депутата, компромиссное решение устроит всех.

Депутаты вернули курилки в транзитные зоны аэропортов

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн, в свою очередь, до принятия закона заявил, что курящие люди могли бы некоторое время обойтись без сигарет. Специалист уточнил, что "не видит препятствий по этому поводу".

Госдума приняла закон о возвращении зон для курения в аэропорты в третьем чтении. Окончательное решение по документу вынесли 12 декабря текущего года.

