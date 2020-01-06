Подозреваемую в краже задержали во Внуково

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Сотрудники транспортной полиции задержали в столичном аэропорту Внуково женщину, которая подозревается в краже. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на транспорте по ЦФО.

В полицию обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что со стойки регистрации у нее был похищен мобильный телефон. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские установили причастную к краже женщину, которая вылетала в Екатеринбург. Ее задержали и доставили в дежурную часть. В ходе личного досмотра у нее обнаружили похищенный телефон.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении задержанной меры пресечения.

Ранее в столичном магазине у пенсионерки украли сумку, в которой находился телефон и более 10 миллионов рублей. Сумка находилась в тележке для продуктов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

