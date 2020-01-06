Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:13

Подозреваемую в краже задержали во Внуково

происшествия

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Сотрудники транспортной полиции задержали в столичном аэропорту Внуково женщину, которая подозревается в краже. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на транспорте по ЦФО.

В полицию обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что со стойки регистрации у нее был похищен мобильный телефон. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские установили причастную к краже женщину, которая вылетала в Екатеринбург. Ее задержали и доставили в дежурную часть. В ходе личного досмотра у нее обнаружили похищенный телефон.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении задержанной меры пресечения.

Ранее в столичном магазине у пенсионерки украли сумку, в которой находился телефон и более 10 миллионов рублей. Сумка находилась в тележке для продуктов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика