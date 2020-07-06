В Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза часов Rolex

06 июля, 20:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работники таможни в столичном аэропорту Шереметьево пресекли попытку ввоза из США наручных часов стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
"При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Лос-Анджелес – Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили гражданку России 1975 года рождения. Женщина проследовала по "зеленому коридору", тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию", – заявили в пресс-службе.
В ходе таможенного досмотра в багаже пассажирки нашли наручные часы Rolex, а также коробку и платежные документы на них. Данный инцидент произошел в марте этого года, результаты экспертизы были получены в начале июля.
При этом в действиях россиянки, как отмечается, есть признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по статье Кодекса об административных правонарушениях "Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию".
Ранее в Домодедово пресекли попытку вывоза в Черногорию ювелирных украшений. После проведенной экспертизы было установлено, что изделия выполнены из серебра 925 пробы.
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