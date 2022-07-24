Москвичам рассказали, как привлечь к ответственности живодеров

На уходящей неделе в соцсетях появилось сразу несколько видео с живодерами. В супермаркете в Люблино женщина тащила котенка на поводке, несмотря на крики питомца. Котенок чудом остался жив.

На севере города мужчина, выгуливая пса, душил его с помощью поводка. Как привлечь к ответственности таких хозяев? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

За жестокое обращение с животными может грозить штраф до трехсот тысяч рублей, исправительные работы или тюрьма до пяти лет. Но это если удастся доказать вину живодера. Юристы говорят, что написать заявление в полицию – мало, важно отвести животное к ветеринару зафиксировать травмы и повреждения.